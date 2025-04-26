В России объяснили важность открытия платных буфетов в школах

Общественник Виталий Крупин в беседе с RuNews24.ru оценил идею о введении платных буфетов в российские школы.

Школьные буфеты могут помочь переключить внимание детей с вредной еды в магазине на более полезные перекусы, считает эксперт. Таким образом дети правильно восполнят энергию и поддержат концентрацию внимания на уроках. Виталий Крупин отметил, что сейчас школьники нередко бегают в магазины за чипсами и сухой лапшой быстрого приготовления, что не слишком способствует здоровью.

«А платный буфет сможет компенсировать неправильное питание правильным. Тем более, сейчас родители дают деньги на эти нужды школьникам. Школьные буфеты, прежде всего, необходимы для здоровья детей», — подытожил собеседник издания.

Однако для введения платных буфетов по всем школам страны нужно законодательно закрепить ряд норм, в частности и набор блюд или перекусов. Учреждениям могли бы оставить право самостоятельно определять продукты, но и это потребует определенного контроля.

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