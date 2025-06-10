Эксперт оценил вероятность изменения статуса СВО после терактов Киева
Политолог Бирюлин назвал неизменными цели России при смене статуса СВО
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Политолог Иван Бирюлин в эксклюзивном комментарии RuNews24.ru проанализировал потенциальные последствия терактов со стороны Киева. Он ответил, может ли Россия сменить СВО на КТО.
По словам эксперт, перевод СВО в режим контртеррористической операции (КТО) позволит вводить специальные правовые режимы на освобожденных территориях. Это даст военным и правоохранительным органам дополнительные инструменты для противодействия диверсионным группам и обеспечения безопасности гражданского населения.
Как подчеркнул Бирюлин, подобное решение о смене статуса СВО находится исключительно в компетенции Верховного главнокомандующего. Уже сделанный шаг — официальное признание киевского режима террористическим — это создает правовую основу для возможного изменения формата операции.
Режим КТО, как напомнил эксперт, предусматривает:
- Специальные меры безопасности.
- Упрощенные процедуры задержания подозреваемых.
- Возможность введения комендантского часа.
- Усиленный контроль за передвижением граждан.
Бирюлин отметил, что независимо от формата операции, Россия продолжит добиваться поставленных целей.
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