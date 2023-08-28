Эксперт оценила предвыборную агитацию в регионе

Меньше двух недель осталось до выборов губернатора Московской области, которые будут проходить три дня — 8, 9 и 10 сентября. Сейчас продолжается период агитации, кандидаты знакомят избирателей со своими программами.

Важно, что агитация проходит без нарушений, об этом заявила журналист, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области Мария Большакова.

«Агитация идет в соответствии с законодательством, нарушений мы не видим. Уже начались теледебаты. Активно работает штаб по контролю за выборами, скоро будет объявлено об открытии стационарного штаба», — отметила представитель ОПМО.

Она также напомнила, что Общественная палата Подмосковья постоянно проводит обучающие мероприятия для будущих наблюдателей.

«Хочу отдельно отметить ценную возможность проголосовать дистанционно. Регистрация на ДЭГ продолжается, если на сентябрь у избирателя есть какие-то планы, например, он будет на даче, то решить эту проблему очень легко. Можно голосовать онлайн, регистрация уже идет», — подчеркнула Мария Большакова.

Напомним, параллельно с выборами губернатора в Подмосковье состоятся дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы в Советы депутатов десяти городских округов.

Как сообщает Мособлизбирком, сейчас в регионе проходят учебные семинары с членами УИК. Главная тема — работа непосредственно в дни голосования: подготовка помещений и документов, порядок голосования вне помещения и так далее. В ближайшее время члены участковых комиссий пройдут электронное тестирование, чтобы проверить знания. В случае успешного прохождения они будут получать именные сертификаты.