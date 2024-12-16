Эксперт Паташман перечислил лайфхаки, позволяющие сэкономить на новогоднем столе

С приближением Нового года жители РФ все чаще задаются вопросом: как сэкономить на праздничном столе и не отказываться от привычных блюд? По словам эксперта по личным финансам Александра Патешмана, подобные способы имеются. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что ряд простых манипуляций сберегут бюджет при подготовке к новогоднему столу.

По мнению эксперта, необходимо заранее закупиться товарами с длительным сроком годности, то есть их можно приобрести уже сегодня и посредством маркетплейсов, где можно найти скидки и промокоды. Помимо этого, покупать продукты следует по акционным ценам и делать покупки в разных магазинах. Также есть смысл заранее воспользоваться скидками на доставку продуктов.

Ранее также экономист Ведута назвала способы сэкономить на новогоднем столе.