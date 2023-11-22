Эксперт Павлов назвал признаки некачественной икры

По словам руководителя Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, покупатели на глаз практически не имеют возможности по внешним признакам отличить некачественную или фальсифицированную икру. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что при покупке следует обращать внимание на целостность упаковки, наличие знака обращения на рынке, информацию об изготовителе и его адресе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения.

По мнению эксперта, должен быть указан вид рыбы.

Он уточнил, что большую роль играет место покупки. Например, некачественную продукцию рискованно приобрести на рынках.