Эксперт Павлова перечислила правила подготовки к перелету с домашним животным

По данным результатов исследования сервиса «Авиасейлс», почти для четверти владельцев питомцев отпуск не может быть идеальным без них. Эксперт Анна Павлова рассказала о главных шагах планирования путешествия с домашними животными. Об этом сообщают « Известия ».

По ее словам, начинать подготовку лучше за пару-тройку месяцев для путешествия за рубеж и за две-четыре недели для полетов по стране.

Эксперт отметила, что в обязательном порядке следует посетить ветеринара, а также перед бронированием билетов узнать политику выбранной авиакомпании по поводу перевозки животных, после чего выбрать переноску.

По ее мнению, следует дать привыкнуть животному к переноске заранее, до полета. Кроме того, не рекомендуется кормить питомца за пару часов до полета.