Эксперт Пегов заявил о влиянии детских сим-карт на цены интернет-провайдеров

Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в беседе с RuNews24.ru оценил идею с введением детских сим-карт в России. Он считает, что реализация скажется на ценах интернет-провайдеров.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести в РФ сим-карты для детей, где будет возможность бесплатно получать доступ к обучающим программам. При этом система будет защищать детей от нежелательного контента.

Эксперт Святослав Пегов согласился, что мера могла бы помочь в защите юных пользователей, однако это неизбежно бы повлияло на цены интернет-провайдеров. По словам специалиста, в РФ нужно повышать информационную грамотность и ответственность родителей, а не создавать нагрузку на экономику.

«В экономике ничего не берется из воздуха, поэтому ввод новых ресурсов с бесплатным доступом может сказаться на ценах интернет-провайдеров, которые в этом году выросли на 5–15%. При этом современные программные средства уже позволяют родителям осуществлять контроль доступного детям контента без дополнительной нагрузки на экономику, — сетует директор Центра спортивного программирования.

По словам эксперта, понимать современные технологии, фильтры и настройки родителям просто необходимо. Ведь сегодня они не могут ограничить ребенку взрослый контент, а завтра стали жертвами мошенников.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» может появиться новый раздел «Мои SIM-карты».