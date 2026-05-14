Эксперт перечислила пять ошибок мужчин при выборе женского подарка

Арт-директор бренда Michel Kataná и модный эксперт Наталья Семенова в комментарии для « Ленты.ру » перечислила основные промахи, которые мужчины чаще всего допускают при выборе подарков для женщин.

Семенова пояснила, что одна из самых распространенных ошибок — мужчина дарит женщине то, что пригодилось бы ему самому, либо полезные для дома вещи. К таким презентам она отнесла новый гаджет, мощный фен, набор инструментов или умную колонку. Эксперт подчеркнула, что женское восприятие устроено иначе: подарок должен вызывать эмоции, а не просто решать бытовую задачу.

Следующий промах, по словам Семеновой, — игнорирование желаний женщины в попытке удивить любой ценой. Она отметила, что многие дарители категорически отказываются слушать намеки и прямые просьбы, тем самым лишая женщину действительно желанного презента.

Также арт-директор обратила внимание на неправильное распределение бюджета: экономию на главном или переплату за ненужное. Она посоветовала купить один качественный предмет вместо множества мелких и бесполезных вещей. При этом, уточнила эксперт, не стоит переплачивать за громкий бренд, не узнав реальных предпочтений женщины.

Кроме того, Семенова напомнила о важности заранее продумывать покупку. Она подчеркнула, что продуманный подарок вовсе не обязан быть дорогим. В качестве примера эксперт привела ленту из натурального шелка — не просто отрезок ткани, а аксессуар, которым можно перевязать хвост, повязать на шляпу или украсить ручку сумки.

В завершение Семенова призвала не дарить подарки, которые кричат о личных желаниях дарителя. Она объяснила, что абонемент в спортзал с намеком на фигуру или форма для выпечки, потому что мужчине хочется домашних пирожков, — это не про заботу, а про его собственные интересы. Именно такую ошибку эксперт назвала одной из самых обидных для женщин.

