Врач назвала продукты, способные вызывать изжогу

Некоторые популярные продукты и напитки способны негативно влиять на пищеварительную систему и провоцировать появление изжоги. Об этом « Ленте.ру » рассказала эндокринолог и диетолог Дарья Киселева.

По словам специалиста, в числе наиболее распространенных причин дискомфорта находятся кофе и алкоголь. Врач пояснила, что кофеин одновременно стимулирует выработку желудочной кислоты и ослабляет защитный механизм пищевода, из-за чего повышается риск попадания кислоты обратно в пищевод. Похожим образом на организм воздействуют и алкогольные напитки.

Кроме того, раздражать слизистую пищевода могут лук и чеснок. Как отметила Киселева, эти продукты способны усиливать чувствительность слизистой и вызывать неприятные ощущения у людей с проблемами пищеварения.

Еще одной группой потенциально опасных продуктов врач назвала кислые продукты — цитрусовые, томаты и уксус. При чрезмерном употреблении они повышают кислотную нагрузку на желудок, что может спровоцировать изжогу и чувство жжения.

Также к распространенным провокаторам дискомфорта специалист отнесла шоколад, острые блюда, фастфуд, а также жирные и сливочные соусы. По словам врача, людям, склонным к изжоге, стоит внимательно следить за рационом и ограничивать употребление подобных продуктов.

