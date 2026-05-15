Врач назвала продукты, способные вызывать изжогу
Эндокринолог Киселева: кофе и шоколад могут стать причиной проблем с желудком
Некоторые популярные продукты и напитки способны негативно влиять на пищеварительную систему и провоцировать появление изжоги. Об этом «Ленте.ру» рассказала эндокринолог и диетолог Дарья Киселева.
По словам специалиста, в числе наиболее распространенных причин дискомфорта находятся кофе и алкоголь. Врач пояснила, что кофеин одновременно стимулирует выработку желудочной кислоты и ослабляет защитный механизм пищевода, из-за чего повышается риск попадания кислоты обратно в пищевод. Похожим образом на организм воздействуют и алкогольные напитки.
Кроме того, раздражать слизистую пищевода могут лук и чеснок. Как отметила Киселева, эти продукты способны усиливать чувствительность слизистой и вызывать неприятные ощущения у людей с проблемами пищеварения.
Еще одной группой потенциально опасных продуктов врач назвала кислые продукты — цитрусовые, томаты и уксус. При чрезмерном употреблении они повышают кислотную нагрузку на желудок, что может спровоцировать изжогу и чувство жжения.
Также к распространенным провокаторам дискомфорта специалист отнесла шоколад, острые блюда, фастфуд, а также жирные и сливочные соусы. По словам врача, людям, склонным к изжоге, стоит внимательно следить за рационом и ограничивать употребление подобных продуктов.
