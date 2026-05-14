Стоматолог объяснила высокую стоимость лечения корневых каналов

Лечение корневых каналов зуба остается одной из наиболее сложных процедур в стоматологии, а высокая стоимость такой терапии связана сразу с несколькими факторами — особенностями анатомии зубов, применением дорогостоящего оборудования и длительностью работы врача. Об этом « Газете.Ru » рассказала стоматолог-ортопед Наталья Сысоева.

По словам специалиста, система корневых каналов имеет сложное строение: каналы могут быть узкими, изогнутыми и разветвленными. При этом анатомия зубов отличается даже у одного пациента. Врачам необходимо не только обнаружить все каналы, но и полностью очистить их, обработать и герметично запломбировать. Ошибки на любом этапе способны привести к повторному воспалению и развитию инфекции.

Сысоева отметила, что современная эндодонтия невозможна без высокотехнологичного оснащения. Для лечения используются стоматологические микроскопы, ультразвуковые аппараты, апекслокаторы, специальные моторы и системы трехмерного пломбирования. Благодаря увеличению и точной визуализации специалист может работать даже с труднодоступными участками.

На стоимость процедуры также влияют расходные материалы. В лечении применяются никель-титановые инструменты, современные пломбировочные составы и системы дезинфекции. Многие из них одноразовые либо имеют ограниченный срок использования.

Кроме того, лечение каналов требует высокой квалификации врача и постоянного повышения профессиональных навыков. По словам эксперта, один зуб может лечиться в течение нескольких посещений, а каждый прием нередко занимает до двух часов.

Специалист подчеркнула, что качественное эндодонтическое лечение позволяет сохранить собственный зуб и в будущем избежать более дорогостоящих процедур, связанных с удалением, имплантацией и протезированием.

