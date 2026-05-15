«Скинуть жир за неделю»: психолог объяснила, почему весной легче попасть на уловки мошенников

Психолог Елена Шпагина, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, в беседе с « Газетой.Ru » объяснила, почему весной люди особенно уязвимы перед мошенническими схемами в сфере похудения. Специалист заявила, что обещание сбросить несколько килограммов жира за одну неделю является классическим примером использования чувства срочности.

Шпагина подчеркнула, что с точки зрения физиологии такой результат невозможен: устойчивое снижение веса требует времени и создания дефицита калорий, а экстремальный темп, по ее словам, просто опасен для здоровья. Однако весной, уточнила психолог, психологическая уязвимость перед этой схемой возрастает многократно. Главный фактор, который она назвала, — чувство срочности из-за приближения лета. Мозг, пояснила эксперт, устанавливает искусственный дедлайн («надо успеть к пляжному сезону»), что сужает фокус внимания: человек перестает видеть долгосрочные стратегии вроде правильного питания и спорта и хватается за «волшебное» решение. Мошенники, добавила Шпагина, сознательно давят на это чувство фразами об «акции до конца марта» или «осталось всего 5 мест».

Кроме того, специалист обратила внимание на физиологические причины. Нехватка солнца зимой, снижение уровня витамина D, а также падение уровня серотонина и дофамина («гормонов радости») приводят к тому, что человеку труднее контролировать свои импульсы. Мозг в таком состоянии, как пояснила психолог, не хочет думать о долгосрочных рисках и ищет быстрого и легкого решения. Обещание похудеть за неделю без усилий, по ее мнению, попадает точно в эту точку.

Шпагина также отметила влияние весеннего «обнажения» — того, что было скрыто под свитерами всю зиму. Она объяснила, что при дневном свете разрыв между желаемым образом тела и реальностью становится особенно болезненным. Чем сильнее этот разрыв, тем выше готовность поверить в любое обещание, которое его сократит. В довершение картины, резюмировала эксперт, весной активизируются блогеры с историями о «трансформациях»: люди смотрят на чужие фото «до и после», примеряют этот успех на себя и забывают, что эти снимки могут быть подделкой.

