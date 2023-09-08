Эксперт Пименов дал советы дачникам, что следует успеть сделать до морозов

В осенний сезон на даче наступает пора уборки урожая, закладки его на хранение, переработки плодов. Эксперт Сергей Пименов рассказал, как позаботиться об урожае на будущий год и что необходимо успеть до холодов. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, важно использовать удобрения. Так, с целью укрепления корневой системы нужно применять калийные и фосфорные удобрения, а деревья и кустарники следует обработать инсектицидами.

Эксперт добавил, что нужно обрезать кустарники, прежде всего малинник.

По его мнению, осенью с деревьев следует снять ловчие пояса.