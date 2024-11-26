Эксперт Пятышева посоветовала кипяток для проверки икры на натуральность

Специалист рыбного рынка Яна Пятышева в беседе с URA.RU рассказала, как выбрать качественную красную икру и не стать жертвой обмана.

Популярность красной икры, особенно в период праздников, привела к увеличению количества фальсификата на рынке. Недобросовестные производители преподносят продукт как качественный, однако на деле это оказываются шарики из водорослей или желатина, щедро смешанных с ароматизаторами, рыбьим жиром и красителями. По этой причине запах и цвет икры не могут на 100% доказать натуральность.

«Многие пытаются еще определить икру по глазку внутри. Но в некоторых видах натуральной икры, например, в ястычной, глазок может быть не всегда заметен. Поэтому это не показатель качества продукта, а является естественной особенностью. Но опять же, современные технологии очень интересные и позволяют имитировать и эту деталь», — предупреждает Яна Пятышева.

Эксперт предупредила также о том, что проверять икру, привлекая домашних животных категорически нельзя и даже опасно для питомцев.

Самым надежным домашним методом станет проверка с помощью кипятка. Как отметила Пятышева, под воздействием высокой температуры белок свернется, если икра настоящая. Шарики станут мутными и побелеют. В подделках при бросании в кипяток реакции не будет, так как белка слишком мало либо его вовсе нет.

Однако специалист уточнила, что икру нужно не просто опустить в кипяток, а именно прокипятить в течение нескольких минут.

Ранее стало известно, стоит ли ожидать падения цен на икру к Новому году в России.