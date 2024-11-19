Эксперт Березнюк пояснил, что стоит ли ожидать падения цен на икру к Новому году

Несмотря на падение спроса на икру на фоне высокой цены, к Новому году стоимость привлекательней не будет. По словам эксперта Ильи Березнюка, теоретически могут быть проведены определенные акции в торговых сетях перед праздником, однако ожидать серьезного удешевления или больших скидок в текущем году не следует. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что причиной является не только низкий объем вылова лососевых, а также и растущая себестоимость в отрасли довольно сильная.

По мнению эксперта, падение стоимости можно ожидать уже после новогодних каникул, поскольку процесс снижения цены более инертный по сравнению с ростом.

Ранее эксперт рыбного рынка Рудько заявил, что стоимость килограмма красной икры к Новому году вырастет до 13 тыс. рублей.