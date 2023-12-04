Эксперт по безопасности Малышенко считает, что необходимо заранее готовить автомобиль к морозу и метели

По словам эксперта по безопасности Игоря Малышенко, чтобы мороз и снегопад не застали автоводителя врасплох, следует изначально подготовить автомобиль к плохой погоде. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что перед наступлением морозов следует на ночь приподнять дворники, не оставлять в автомобиле лопату, щетку и иной инвентарь, который может помочь с очисткой машины.

По мнению эксперта, пытаясь открыть дверцу машины, нельзя делать резкие, дергающие движения, иначе ручка сломается. Вместо этого он рекомендует отогреть промороженный замок.

Он отметил, что при открытии автомобиля следует завести машину для прогревания. Кроме того, после обильного снегопада необходимо сразу расчистить пространство рядом с автомобилем.