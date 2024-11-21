Эксперт по домоводству Рубенкова назвала причины возникновения запаха в холодильнике

Одной из ключевых причин появления запаха в холодильнике является неправильное хранение продуктов, тем не менее это далеко не единственный источник неприятного аромата. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова перечислила причины появления запаха в холодильнике и способы избавления от него. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, к образованию запаха неизбежно приводит наличие открытых упаковок с едой, испорченных продуктов или остатков еды, особенно в течение длительного времени. Таким образом, важно вовремя выкидывать просрочку и хранить продукты, имеющие сильный аромат, в герметичных стеклянных контейнерах.

Эксперт добавила, что также источником неприятного запаха в холодильнике могут стать стенки и полки холодильника, загрязняющиеся со временем. Также в случае оседания влаги в холодильнике может появиться плесень.

По ее мнению, для исключения появления неприятного запаха необходимо раз в несколько дней проверять срок годности продуктов, хранящихся в холодильнике, и выкидывать испорченную еду, а также проводить регулярную чистку полок и стенок холодильника с помощью спецсредств для удаления загрязнений. Для устранения уже появившихся запахов можно использовать натуральные поглотители запахов, лимон и пищевую соду.

Ранее сообщалось, что Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников.