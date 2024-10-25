Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников

Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщило о новых требованиях, касающихся ввоза кондиционеров и холодильников в Россию, пишет РБК.

Так, согласно новым правилам, теперь для ввоза продукции потребуется лицензия не только на моновывесные вещества, но и на смешанные хладагенты. По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), эти изменения затронут порядка 90% всех кондиционеров и 50% холодильников на рынке.

Эксперты отмечают, что введение новых требований сопряжено с серьезными рисками для бизнеса. Процесс лицензирования требует значительных финансовых затрат, что может негативно сказаться на рентабельности торговли.

Удлинение сроков таможенного оформления также может стать причиной задержек в поставках. По мнению аналитиков, из-за таких «поправок» потребители могут столкнуться с ростом цен на продукцию.

Участники рынка также отметили возможные проблемы с поставками из-за новых лицензионных требований. Несмотря на это, некоторые крупные дистрибьютеры успели оформить необходимые лицензии и готовы продолжать свою деятельность без серьезных задержек.

В то же время, пишет РБК, ряд компаний рассматривает возможность использования разрешенных хладагентов, которые не подпадают под новые требования, чтобы избежать дополнительных затрат.

В компании «Марвел-Дистрибуция» сообщили, что решение Минприроды уже вступило в силу, поэтому ввозить на территорию РФ сейчас нельзя оборудование с такими заправленными хладагентами, как R404A, R406A, R410A.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время количество поданных заявок на лицензирование серьезно возрастет. Их оформление со всеми лабораторными заключениями занимает три-четыре месяца», — сообщили в компании.

В 2020 году Россия ратифицировала поправки к Монреальскому протоколу, страны-участницы которого работает над решением проблем с глобальным потеплением и разрушением озонового слоя. В соответствии с новыми требованиями, с 2021 года компаниям стало необходимо получать специальные разрешения для ввоза гидрофторуглеродов (ГФУ) — веществ, применяемых в качестве хладагентов в системах охлаждения и кондиционирования.

Ограничения затрагивают не только ввоз этих веществ, но и оборудование, в котором они используются. Компании, работающие с таким оборудованием, обязаны следить за соблюдением новых норм и стандартов, чтобы минимизировать негативное воздействие на климат.

Ранее сообщалось, что Ростех может приостановить экспорт высокотехнологичной продукции из-за ключевой ставки ЦБ.