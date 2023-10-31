Эксперт по электротранспорту Сильницкий заявил об опасности хранения электросамоката в квартире

При условии хранения электросамокатов в неподходящих условиях можно подвергнуть риску и себя, и свое имущество. По словам эксперта по электротранспорту Ильи Сильницкого, основная главная опасность кроется в аккумуляторе самоката, который способен внезапно загореться. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это может произойти на фоне короткого замыкания, излишнего заряда и распада электролита, а также при механическом повреждении аккумулятора, попадании внутрь влаги или воздуха.

По мнению эксперта, с целью минимизации рисков следует хранить аккумулятор отдельно от электросамоката в сухом и прохладном месте, в стороне от огня и источников тепла.

Он уточнил, что стоит периодически проверять заряд и при необходимости ставить устройство на подзарядку. При этом ездить на электросамокате в период холодной погоды нельзя.