Эксперт по этикету назвала 5 идей для подарка на 23 февраля

Выбор подарка на День защитника Отечества способен поставить в тупик даже самых уверенных в себе дарительниц. Чтобы презент порадовал, а не отправился пылиться на дальнюю полку, стоит прислушаться к советам экспертов и отказаться от шаблонных решений в пользу действительно полезных вещей. Подборку идей предоставило интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с «Ямал-Медиа» посоветовала внимательнее прислушиваться к словам коллег, друзей и родственников — часто мужчины сами проговариваются о своих желаниях. Если же точной информации нет, можно выбрать универсальные варианты.

«Если вы боитесь прогадать, можно подарить что-то съедобное, потому что 23 Февраля — это не тот праздник, на который необходимо дарить что-то очень дорогое и ценное, как, например, на день рождения. На Новый год по этикету запрещено дарить дорогостоящие подарки, нужны какие-то чисто символические презенты. Другого такого праздника нет. Поэтому если у дамы есть возможность и желание одарить кого-то на 23 Февраля чем-то очень дорогим, то ничто не запрещает ей это сделать», — пояснила эксперт.

По словам Холговой, самый усредненный вариант подарка — все, что можно съесть. Сладкое в красивой упаковке, банка хорошей икры или другой любимый продукт точно обрадуют, ведь мужчины, как правило, любят поесть. Если хочется добавить праздничного настроения, безошибочным выбором станет бутылка шампанского. Это символ торжества, и даже если мужчина сам не пьет, он сможет угостить гостей. Крепкий алкоголь тоже допустим, если точно известно о предпочтениях одариваемого.

Эксперт особо подчеркнула, что дарить подарки людям, у которых «все есть», на самом деле проще всего. Элитный алкоголь, черная икра, интересная книга или качественная вещь вроде кашемирового свитера или шарфа станут отличным выбором. А вот носки, гель для душа, пена и бритвенные станки — табу, такие презенты удешевляют идею праздника. День защитника Отечества заслуживает внимания, удивления и жестов заботы.

Топ-5 полезных идей для подарка мужчине:

Классические подарки. Универсальны и практичны для любого возраста и статуса. Антиквариат, дорогие портмоне, ручки премиум-класса, кожаные аксессуары, еженедельники и органайзеры для тех, кто ценит порядок и стиль.

Техника и электроника. Гаджеты всегда актуальны. «Умные» колонки, беспроводные наушники, внешние аккумуляторы, портативные зарядные станции, фитнес-браслеты и «умные» весы. Для геймеров — игровые аксессуары и клавиатуры.

Для отдыха, туризма, охоты и рыбалки. Палатки, спальники, фонари, GPS-навигаторы, фляги, наборы для барбекю. Рыбакам — спиннинги, блесны, эхолоты. Охотникам — термобелье, непромокаемая обувь, камуфляж. Универсальным хитом станет мультитул с ножом и инструментами или набор для разведения огня.

Тематические подарки по интересам. Музыкантам — сувениры или книги о музыке. Профессионалам в любой сфере (строителям, дизайнерам, кулинарам) — яркие тематические фотоальбомы с полезной информацией, которые сегодня издаются для любой ниши.

Одежда и аксессуары. Шарфы подчеркивают элегантность и согревают, рубашки (классические или повседневные) универсальны, перчатки спасут в холода. Ремень — практически беспроигрышный вариант, особенно кожаный или двусторонний. С часами стоит быть осторожнее из-за примет и сложности выбора.

Ранее также были названы самые необычные подарки к 23 февраля.