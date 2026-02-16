Многие теряются в догадках, что преподнести мужчине на День защитника Отечества, кроме избитых наборов носков или пены для бритья. Астропсихолог Александра Метальникова в беседе с REGIONS предложила подборку небанальных презентов: от кухонных гаджетов до телескопа и пленочного фотоаппарата. В список вошли вещи, которые соединяют в себе практичность, креатив и способность раскрыть характер получателя.

В список вошли как высокотехнологичные гаджеты, так и ироничные предметы для дома, превращающие рутину в увлекательный процесс.

Особое место в рейтинге занимает кухонная техника, в частности аэрогриль. Этот прибор позволяет достичь «ресторанного» качества блюд при минимальных усилиях, что делает его незаменимым для тех, кто ценит вкусную еду, но не готов проводить часы у плиты. По словам эксперта, мясо или овощи после такой обработки выглядят так, будто над ними трудился шеф-повар, хотя процесс занимает считаные минуты. Единственным нюансом остается компактность устройства, ориентированная скорее на холостяков или небольшие семьи, нежели на огромные компании.

Для сторонников активного образа жизни и тех, кто следит за здоровьем, интересным вариантом станут наборы натуральных острых соусов. Как отметила эксперт, капсаицин в составе перца стимулирует кровообращение и дарит яркие эмоции, становясь отличной альтернативой крепким напиткам. Соусы на основе чили позволяют устраивать домашние дегустации и делиться впечатлениями с друзьями, что превращает обычный прием пищи в своего рода аттракцион. Тему гастрономии продолжают цукаты из сосновых шишек — лакомство, которое сохраняет баланс между мужской брутальностью и любовью к сладкому.

Технологический сегмент подарков представлен широким спектром инструментов: от многофункционального дремеля для мелкого ремонта до экшн-камер и телескопов. Дремель станет идеальным спутником для мастера, предпочитающего деликатную работу массивным перфораторам. В то же время телескоп способен пробудить интерес к устройству Вселенной, особенно если обладатель живет вдали от ярких огней мегаполиса. Для творческих натур предлагается рассмотреть пленочные фотоаппараты, которые сегодня выполняют роль не только рабочего инструмента, но и стильного интерьерного объекта.

Решить проблему домашнего беспорядка предлагается с помощью кресла-мешка без наполнителя. Этот пустой чехол служит хранилищем для одежды или детских игрушек, превращая хаотично разбросанные вещи в мягкий элемент мебели. Завершая обзор, эксперт подчеркнула важность индивидуального подхода при выборе презента.

«Самые удачные подарки — это те, которые дают новый маленький опыт: по‑другому готовить, начать снимать, что‑то чинить, смотреть на небо. Они не превращаются в очередную ненужную коробку на полке и работают на отношения», — резюмировала Метальникова.

Главным критерием остается соответствие подарка реальным привычкам человека, а не общепринятым стандартам, что позволяет сделать праздник по-настоящему личным и запоминающимся.

Ранее сообщалось, что психолог Кудряшов назвал спасительную фразу для одиноких в День святого Валентина.