Эксперт по финансам Дайнеко перечислила риски приобретения товаров в рассрочку

По словам эксперта по финансам Ольги Дайнеко, покупка в рассрочку «без процентов и переплат» является удобным сервисом, так как товар получаешь сразу, а рассчитываешься частями, однако нередко данная услуга фактически является кредитованием от банка или микрофинансовой организации, и в случае просрочки станут начисляться штрафы и пени. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что при оформлении оплаты по частям покупатель часто получает полноценный кредитный продукт, а рассрочка является условно беспроцентным периодом для возврата долга. При этом просрочка также отражается на кредитной истории, а неустойка за просроченную выплату при рассрочке может оказаться выше обычной.

По мнению эксперта, рассрочка увеличивает риск спонтанных покупок, финансовую нагрузку на личный или семейный бюджет. Также имеется вероятность нарушить платежную дисциплину при внесении платежей. Часто пользователь, который допустил просрочку, оказывается в условиях начисления неустойки, превышающей размер по обычному потребительскому кредиту.

Она подчеркнула, что перед оформлением рассрочки важно внимательно прочитать условия ее предоставления. Кроме того, с марта 2025 года можно будет воспользоваться возможностью наложения самозапрета на кредитование через «Госуслуг» или МФЦ.