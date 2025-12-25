Эксперт по криоконсервации заявил, что вероятность возвращения к жизни семьи Усольцевых маловероятна

Специалист в области криоконсервации (технологии сохранения людей в состоянии глубокого охлаждения) Алексей Самыкин в беседе с aif.ru озвучил новую, но пессимистичную версию относительно судьбы бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых. По его мнению, вероятность возвращения к жизни супругов и их пятилетней дочери после длительного замерзания в тайге Красноярского края крайне мала.

Эксперт привел в пример известные в медицине случаи, когда людей удавалось вернуть к жизни после долгого пребывания в ледяной воде или в условиях экстремального холода благодаря естественной гипотермии, замедляющей процессы в организме. Он также отметил, что в клинической практике искусственное охлаждение тела (медицинская гипотермия) применяется для спасения пациентов с тяжелыми травмами, чтобы выиграть время для операции.

Однако в ситуации с семьей Усольцевых, пропавшей в однодневном походе в конце сентября, эти факторы, по словам Самыкина, не работают. Специалист резюмировал, что учитывая давний срок исчезновения, шансов на их спасение, скорее всего, уже нет.

Ранее исследователь Евгений Буянов, автор книг о тайне гибели группы Дятлова, предположил, что пропавшие могли стать жертвами так называемого эффекта парадоксального раздевания. Это психофизиологический феномен, при котором человек, замерзая, начинает ощущать жар и снимает с себя одежду, что в итоге приводит к быстрой гипотермии и смерти. Эта версия может объяснять обстоятельства трагедии в красноярской тайге.