Эксперт по недвижимости Аверс перечислила сложности при покупке комнаты в коммунальной квартире

По словам эксперта по недвижимости Ксении Аверс, при покупке только комнаты в квартире можно столкнуться с несколькими сложностями. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что важную роль играет то, наличие комнаты в коммуналке это или доля в квартире. Так, в первом случае в плане ремонта можно сделать только косметический ремонт, а при замене коммуникаций, перепланировок необходимо письменное разрешение соседей.

По мнению эксперта, при продаже подобного рода жилья у соседей в коммунальных квартирах есть преимущественное право покупки.

Она отметила, что проблемой являются и раздельные лицевые счета.