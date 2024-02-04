Эксперт по недвижимости Аверс перечислила сложности при покупке комнаты в коммунальной квартире
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам эксперта по недвижимости Ксении Аверс, при покупке только комнаты в квартире можно столкнуться с несколькими сложностями. Об этом сообщают «Известия».
Она добавила, что важную роль играет то, наличие комнаты в коммуналке это или доля в квартире. Так, в первом случае в плане ремонта можно сделать только косметический ремонт, а при замене коммуникаций, перепланировок необходимо письменное разрешение соседей.
По мнению эксперта, при продаже подобного рода жилья у соседей в коммунальных квартирах есть преимущественное право покупки.
Она отметила, что проблемой являются и раздельные лицевые счета.