Эксперт по недвижимости Левченко назвала важные аспекты фото при продаже жилья
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
У тех, кто хочет приобрести жилье, первое впечатление о нем складывается из фото в объявлении о продаже. Эксперт по недвижимости Милана Левченко пояснила, на что стоит обратить внимание, чтобы представить недвижимость в максимально выгодном свете. Об этом сообщает Life.ru.
В первую очередь следует убрать из пространства фото все лишние и личные вещи.
Кроме того, важно заранее в жилом помещении сделать уборку, фото должны быть светлыми и четкими.
Левченко также подчеркнула, что нужно добавить в объявление планировку, приложить фото подъезда, двора и вида из окна.