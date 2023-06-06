Эксперт по недвижимости Левченко назвала важные аспекты фото при продаже жилья

У тех, кто хочет приобрести жилье, первое впечатление о нем складывается из фото в объявлении о продаже. Эксперт по недвижимости Милана Левченко пояснила, на что стоит обратить внимание, чтобы представить недвижимость в максимально выгодном свете. Об этом сообщает Life.ru.