«Кодировки, врачи. Я сдаюсь»: Кудрявцева вышла на связь в слезах из-за мужа-алкоголика

Известная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своими переживаниями по поводу алкогольной зависимости своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова. В своем Телеграм-канале она опубликовала эмоциональные голосовые сообщения, в которых призналась, что больше не может справиться с этой проблемой.

По словам исполнительницы, многочисленные попытки терапии и другие способы лечения от алкоголизма не увенчались успехом.

«Рехабы, кодировки, врачи. Я сдаюсь. Не все хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. Я просто не могу больше», — рассказала Кудрявцева в своем telegram-канале.

Она оставила голосовое сообщение, в котором чувствовались слёзы.

Согласно информации, опубликованной на сайте Woman.ru, Игорь Макаров оставил спорт несколько лет назад и с тех пор не смог найти себя в другой сфере деятельности. Это стало причиной проблем с алкоголем, которые со временем только усугубились.

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