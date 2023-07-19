Эксперт по путешествиям Мирей назвала способы сделать отдых дешевле и комфортнее

При планировании отдыха на курорте человек желает получить все доступные преимущества за минимальную цену. Журналист-путешественник Юлия Мирей рассказала, о чем не знают большинство туристов, несмотря на то что они могут хорошо сэкономить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что, если человек столкнулся с неудачными условиями проживания и рассказал об этом в Сети, часто гостиница предлагает загладить вину с целью улучшить впечатления путешественника.

По мнению эксперта, самостоятельное бронирование номеров в отеле может обойтись также дешевле, чем на сайте, поскольку никаких процентов отели сайтам в данном случае не отдают.

Мирей также добавила, что если планируется отмечать в отеле какую-либо важную дату, то можно получить дополнительную скидку на проживание или бесплатный алкоголь.

По ее словам, если турист ведет аккаунт, посвященный путешествиям или проживанию в отелях, он может договориться с администрацией о бесплатном проживании при условии рассказа об отдыхе подписчикам в блоге.