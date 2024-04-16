Эксперт по ремонту квартир Аксенов пояснил, почему при ремонте приходится долго сверлить

Ремонт в квартире всегда сопряжен не только с большими финансовыми затратами, но и с негодованием со стороны соседей. Многие из нас задавались вопросами: что можно сверлить целыми днями и когда это завершится. Эксперт по ремонту квартир Кирилл Аксенов пояснил, как долго могут длиться шумовые работы при ремонте. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, обычно это два вида работ: электромонтаж штробы под проводку и сантехнические штробы под трубы холодной, горячей воды и канализации.

Эксперт добавил, что ключевые виды работ чаще всего занимают до десяти дней, однако все зависит от того, из чего построен дом, какой фронт работы. Кроме того, нередки случаи, что сверлят долго из-за переделки проекта.

По его мнению, максимально допустимым уровнем шума в дневное время считается 55 дБ, а в ночное — 45 дБ. Согласно закону максимальный шум в дневные часы с семи до 23 часов не должен превышать 55 дБ, а в ночное время — 45 дБ.