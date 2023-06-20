Эксперт по труизму Осипова назвала основные правила поведения при хамстве в отеле

В последнее время все больше и больше появляется сообщений о то, что сотрудники гостиниц Турции постоянно хамят русским туристам. Однако на деле это практически не подтверждается. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала, как себя вести туристу, если вдруг он столкнулся с проявлением хамства в гостинице. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, подобные сообщения являются уткой, потому что на территории отеля практически не отмечается случаев хамства.

Она отметила, что многие отдыхающие ошибочно считают хамством, например, отсутствие ежедневной смены полотенца или игнорирование официантом щелчка пальцев клиентов в ресторане.

Осипова пояснила, что даже невозможно представить, чтобы в Турции стали хамить русским. Но если все-таки показалось, что обидели, следует обратиться к гиду или руководителю группы.