Эксперт по туризму Агамов сообщил о вероятности дешевых путевок в КНР при безвизовом режиме

В следующем месяце для групповых поездок российских туристов в Поднебесную будет введен безвизовый режим. Также в скором времени такая практика будет запущена и для поездок в Иран. Эксперт в области туризма Александр Агамов пояснил, что данное решение принесет пользу обеим государствам. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, интерес граждан КНР к России всегда был повышенным, а для поездок жителей РФ в Китай или Иран необходима рекламная кампания.

Эксперт добавил, что при введении безвизового режима стоимость поездки в Поднебесную станет дешевле на 1,5-4,5 тыс. рублей.