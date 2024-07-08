Эксперт по туризму Ансталь назвала способы сэкономить на железнодорожных билетах в южном направлении

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, сэкономить на железнодорожных билетах на поезда в южном направлении можно, если покупать их заранее, в первые часы открытия продаж. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что также допустим вариант покупки документов в туристических агентствах.

По мнению эксперта по туризму, стоит отслеживать возвратные билеты, включив соответствующие уведомления на сайте перевозчика. Такой метод поспособствует приобретению более выгодного проездного документа, который не удалось забронировать в первые дни продаж.