Эксперт по туризму Ансталь перечислила лучшие места для празднования майских праздников в столице

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, в столице множество туристических мест для прогулок на майские праздники, однако если хочется чего-то нового, то можно посетить парк «Коломенское» или Ботанический сад МГУ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что на данный момент в саду цветет сакура, которая может вдохновить на интересные фотографии.

По мнению эксперта, семьям с детьми можно побывать в «Москвариуме», в хорошую погоду – отправиться на водные прогулки. Кроме того, те, кто мечтает увидеть столицу с высоты птичьего полета, можно прокатиться на колесе обозрения на ВДНХ.