Эксперт по туризму Бандурин перечислил топ направлений для путешествия в медовый месяц

Чтобы медовый месяц запомнился надолго, провести его необходимо в особенном месте. Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал, какие бюджетные варианты для медового месяца имеются на данный момент. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, молодожены могут на автомобиле куда-то на Волгу поехать, на Байкал, побывать на Камчатке, в Сочи.

Эксперт добавил, что важно выбирать такие места, которые точно принесут хорошие впечатления. Можно отправиться в какой-нибудь город внутри России, тем не менее также можно отдохнуть и за ее пределами. Так, планы молодоженов должны строиться исходя из финансовых возможностей.

По его мнению, из зарубежных направлений можно выбрать Таиланд, а также при наличии шенгенской визы можно и в Европу поехать.

Ранее эксперт по туризму Дехтярь дала рекомендации по малоизвестным местам для путешествий.