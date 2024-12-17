Эксперт по туризму Дехтярь дала рекомендации по малоизвестным местам для путешествий

По словам эксперта по туризму Галины Дехтярь, жители РФ всегда стремятся бежать в другие страны, чтобы посмотреть их красоты, однако ряд мест в нашей стране и сегодня являются не особо популярными. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она уточнила, что в настоящий момент популярностью пользуются в России Шерегеш, Алтай, Сахалин – это своего рода недооцененные курорты.

По мнению эксперта, в период новогодних каникул интерес у людей к туризму возрастает. Недооцененными могут являться регионы, мало информирующие путешественников о своих объектах, показе или о своих мероприятиях.

Она добавила, что это также и города Золотого кольца, Серебряного кольца, места с игровой составляющей, вроде катания на лошадях или собаках, которое присутствует не только в отдаленных районах РФ, а также и в Московской области.

Ранее в Национальной ассоциации специалистов событийного туризма перечислили набирающие популярность виды путешествий.