В Национальной ассоциации специалистов событийного туризма перечислили набирающие популярность виды путешествий

Предпочтения путешественников ежегодно меняются, появляются новые форматы отдыха и необычные направления. Глава Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев рассказал, что сегодня является ключевым мотивом для людей при выборе туристического направления. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, прежде всего туристы делятся по группам: для семейных путешествий характерно море, для молодежи – активный туризм, что хорошо развивается в России на Алтае, в Сибири, на Кавказе.

Эксперт подчеркнул, что по видам отдыха важна доступность. Пользуются спросом курорты Испании, Италии, однако они малодоступны, в связи с чем традиционно азиатские — Китай, Вьетнам, Бали, Индонезия, Таиланд — никто не отменял.

По его мнению, активно развиваются водные маршруты в Подмосковье, на Алтае, популярны путешествия на озера в Карелии.

Ранее в Российском союзе туриндустрии перечислили наиболее востребованные туристические направления на Новый год.