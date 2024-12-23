Эксперт по туризму Градова назвала способы организации комфортного новогоднего путешествия с детьми

Форматы родительства, которые предполагают активное участие взрослых во всех аспектах развития и взросления ребенка, оказывают влияние на многие сферы — от образования до путешествий. Эксперт по туризму Оксана Градова рассказала, какие особенности необходимо учитывать при организации семейного отдыха. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, в первую очередь любым родителям и любой семье следует учитывать предпочтения самой семьи, прежде всего тот момент, какие развлечения предпочитает ребенок – активные или интеллектуальные. В основном практически во всех отелях России, которые нацелены на семейный отдых, имеются оба вида активности.

Эксперт добавила, что также родителям важно тоже отдохнуть, поэтому в семейных отелях присутствует достаточно хорошая анимация. Также с целью комфортного отдыха для всей семьи необходимо запрашивать фотографии, отдельную программу для детей.

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