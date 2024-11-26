В Российском союзе туриндустрии перечислили наиболее востребованные туристические направления на Новый год

Жители нашей страны в этом году оказались больше заинтересованы в туристических поездках на новогодних праздниках, чем в прошлом году. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, бронирование праздничных зимних путешествий по зарубежным направлениям началось еще в августе-сентябре, а продажи в сегменте внутреннего туризма находятся в активной фазе сегодня. Об этом сообщает общественная Служба Новостей.

Он добавил, что хорошая динамика наблюдается как во внутреннем, так и в выездном туризме. Наиболее популярными зарубежными направлениями на предстоящих праздниках являются Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет. Тем не менее на выездной туризм оказывает влияние ослабление рубля.

По мнению эксперта, в плане внутреннего туризма лидирующую позицию на новогодних каникулах занимает горнолыжное направление. Среди регионов РФ наибольший спрос наблюдается традиционно в тройке субъектов страны – это Краснодарский край и обе столицы. При этом востребованы также города Золотого кольца, Казань, Калининград. Кроме того, Тюмень за счет термальных источников уже третий год подряд показывает очень положительную динамику, естественно, пользуется спросом и Великий Устюг. Помимо этого, направлением, в котором забронировать место на новогодние каникулы уже поздно, является санаторный отдых.

Он подчеркнул, что при оценке динамики внутрироссийского туризма, за кадром нередко остаются самостоятельные автомобильные поездки граждан, которые на фоне дороговизны авиаперелетов и железнодорожных путешествий или из-за нежелания бронировать пакетные туры, предпочитают собственный транспорт.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало одним из самых популярных внутренних направлений на Новый год.