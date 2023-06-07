Эксперт по туризму Мельник рассказал о причинах отказа турецких отелей разделить русских и украинцев
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Отели Турции отказались заселять российских и украинских путешественников в разные гостиницы в текущем году. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, имеются ли курорты, на которых такое возможно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, существуют турецкие отели, рассчитанные на конкретную категорию людей, при этом национальный признак в расчет не берется. Так, имеются отели, где не заселяют одиноких мужчин, незарегистрированные пары, мусульман, однако это все имеет формальный признак.
Мельник подчеркнул, что отказ заселять русских и украинцев в разные гостиницы был правильным, поскольку это уже называется расизмом.
Он отметил, что отдыхающие в Турции украинцы чаще сего не конфликтуют.