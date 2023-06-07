Эксперт по туризму Мельник рассказал о причинах отказа турецких отелей разделить русских и украинцев

Отели Турции отказались заселять российских и украинских путешественников в разные гостиницы в текущем году. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, имеются ли курорты, на которых такое возможно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, существуют турецкие отели, рассчитанные на конкретную категорию людей, при этом национальный признак в расчет не берется. Так, имеются отели, где не заселяют одиноких мужчин, незарегистрированные пары, мусульман, однако это все имеет формальный признак.

Мельник подчеркнул, что отказ заселять русских и украинцев в разные гостиницы был правильным, поскольку это уже называется расизмом.

Он отметил, что отдыхающие в Турции украинцы чаще сего не конфликтуют.