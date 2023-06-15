Эксперт по туризму Мир назвал причины дороговизны путешествий по России

По словам эксперта по туризму Дмитрия Мира, значительная часть жителей РФ считает стоимость отдыха в родной стране завышенной. Он рассказал, в чем причина такого положения вещей. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, туры по России стали более востребованными после закрытия границ большинства стран, что неминуемо сказалось на ценовой политике внутреннего туризма, поскольку спрос рождает предложение.

Он добавил, что в нашей стране слабо развита туристическая инфраструктура и весьма небольшая конкуренция.

Мир пояснил, что в настоящее время наступил пиковый сезон для путешествий, что также сказывается на стоимости отдыха.