Эксперт по туризму Мкртчян назвал единственное туристическое направление, которое скоро подешевеет

По словам вице-президента Альянса турагентств Алексана Мкртчяна, единственным туристическим направлением, которое снизится в стоимости в 2024 году, станет Египет. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что удешевление связано с тем, что жители стран Европы отложили свои турпоездки из-за палестино-израильского конфликта.

По мнению эксперта, данная ситуация продлится до тех пор, пока идет ближневосточный конфликт.