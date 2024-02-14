Эксперт по туризму Осауленко перечислил ключевые правила посещения Северной Кореи в этом году

Одна из наиболее загадочных стран мира – Северная Корея - открыла свои границы после долгого перерыва и встретила первую группу путешественников, среди которых были и граждане РФ. Однако посещение данного государства является запретным плодом. Эксперт по туризму Александр Осауленко рассказал, как посетить страну, не став жертвой северокорейского режима и остаться в роли путешественника, а не арестанта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, данная поездка состоялась благодаря договоренностям делегации Приморья с властями Северной Кореи, достигнутым в декабре прошлого года во время визита в КНДР.

Эксперт добавил, что соблюдение правил местного этикета при посещении этой страны обязательно. Прежде всего важно помнить, что фотографирование стратегически важных и военных объектов, государственных построек запрещено, а жителей – только с их разрешения