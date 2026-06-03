Эксперт по туризму рассказал, хлынут ли туристы на Байкал этим летом

Турбизнес на Байкале фиксирует снижение бронирований и готовится к стагнации летнего сезона. Заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов в беседе с « ИрСити » объяснил, что влияет на турпоток в Иркутскую область и почему отрасль работает «с колес».

По его словам, главный вопрос этого лета — сохранится ли поток на уровне прошлого года или пойдет на спад. Схожая картина, отметил Копылов, наблюдается и в Краснодарском крае, и в Крыму. Он подчеркнул, что снижается не только количество, но и глубина бронирований: туристы все чаще принимают решение о поездке за несколько дней до нее из-за падающей платежеспособности и неуверенности в завтрашнем дне. К тому же байкальскому туризму приходится конкурировать с зарубежными направлениями, а планы людей остаются в подвешенном состоянии.

Эксперт добавил, что бизнес старается сдерживать цены, но есть объективные факторы роста. Из-за повышения стоимости продуктов питание на разных объектах может подорожать на 5–10 процентов, а транспорт — еще примерно на 5 процентов из-за подорожания бензина и запчастей. Подорожание топлива способно сказаться и на стоимости развлечений, включая прокат катеров. При этом, по словам Копылова, уменьшать порции обедов уже некуда, а гостиницы ищут резервы и даже снижают стоимость, несмотря на турналог и другие налоговые изменения.

Структуру турпотока в этом сезоне он назвал неизменной: основная масса — местные жители, но и их пока немного. Иногородние гости ждут более разумных цен на авиабилеты, которые прогнозируются после 10 июля. Брони на сентябрь уже есть, но это в основном корпоративные заказы. Местные туристы, по словам Копылова, еще «не проснулись» — скорее всего, из-за холодного июня.