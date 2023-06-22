Эксперт по туризму рассказала, как отдохнуть в Египте за 30 тысяч рублей

Эксперт по туризму Ольга Кадыгроб поделилась советами, как отдохнуть в Египте всего за 30 тысяч рублей с человек.

Речь идет о туре в Египет на неделю от 60 тысяч рублей на двоих, то есть по 30 тысяч с одного человека.

Эксперт сообщила, что сейчас очень много горящих путевок, и некоторые из них дешевле на 50% своей обычной стоимости. Единственная проблема подобных туров в том, что не всегда выходит забронировать нужный отель.

Кадыгроб также назвала альтернативные варианты отдыха с большими скидок. Из перечисленных экспертом: ОАЭ, Таиланд и Куба. По ее словам, отдых в Эмиратах выйдет от 100 тысяч на двоих на неделю. Куба уже вдвое дороже – от 200 тысяч.

Эксперт также напомнила россиянам, что температура на перечисленных курортах может быть свыше 35 градусов Цельсия, что может быть дискомфортным климатом для некоторых путешественников.