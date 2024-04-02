Эксперт по туризму Самохвалов определил особенность туристического сезона этого года

По словам эксперта по туризму Сергея Самохвалова, жители РФ по традиции потянулись к морю и активно бронируют отели и авиабилеты в разных направлениях. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что в конце марта наблюдается интерес к Кавказу, прежде всего к Дагестану, а также к Калининграду, Крыму. При этом сохраняется высокий спрос и на зарубежные направления, в первую очередь в Турцию, Египет, Китай.

По мнению эксперта, из дорогих вариантов спросом пользуется Таиланд, ОАЭ.

Он подчеркнул, что особенностью туристического сезона текущего года является раннее бронирование билетов и отелей. Удорожание туров наблюдается до 15%, в люксовых вариантах – до 30%, однако отели загружены, свободные места на авиарейсах практически отсутствуют.