Эксперт подсказала, как качественно провести новогодний корпоратив и не сгореть от стыда

Праздники на работе — это отличный повод узнать коллег поближе и укрепить коллективный дух, однако, как и на многих вечеринках, там нередко случаются неловкие ситуации.

Специалист по ведению бизнеса Ирина Глушкова рассказала RuNews24.ru, как проводить 2023 год без сожалений и не сгореть от стыда после бурного веселья на корпоративе. Она отметила, что у мероприятий множество плюсов для работодателя и сотрудников, однако не все умеют извлекать из этого пользу. Одна из них: новая информация о человеке, которая может изменить негативное мнение и улучшить отношения.

«Иногда после корпоратива человек думает о своем шефе: «Надо же, а Иван Иваныч – нормальный мужик! И в горы любит ходить, и яблочный сок любит, и дочка у него, оказывается, такого же возраста, как и у меня», — отметила эксперт.

После добрых слов, инсайтов и подведения итогов года, коллектив расслабляется, и не все способны «держать себя в руках». Именно таким бизнес-коуч и дала советы по поведению на корпоративе.

«Не стоит злоупотреблять алкоголем, перебарщивать с шутками и вспоминать о своих обидах на коллег или начальство. Постарайтесь держаться со всеми приветливо и вежливо. Попробуйте узнать своих коллег получше, спросив их о домашних делах или хобби», — подсказала Глушкова.

Также эксперт рекомендует участвовать во всех конкурсах и активностях, чтобы высвобождать энергию и получать настоящее удовольствие от праздника. Следует сказать коллегам приятные слова, если хочется, и отпустить былые обиды и конфликты.