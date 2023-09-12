Эксперт Погудкина назвала популярные аналоги зарубежных брендов в России

Приобрести люксовые духи иностранных брендов становится труднее, поскольку многие косметические компании ушли с отечественного рынка и прекратили поставки. Эксперт по парфюмерии Алина Погудкина рассказала, вернется ли известный парфюм в магазины. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, сегодня эти бренды замещает российская и белорусская продукция.

Эксперт добавила, что, кроме того, становится популярным направление свободных художников, инди-парфюмеров, продукция которых продается в Интернете.

По ее словам, в настоящее время отечественной парфюмерной продукции не дотягивает до качества люксовых зарубежных брендов, но со временем все встанет на свои места, и российская продукция успешно заменит ушедшие западные бренды.