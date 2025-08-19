Зима близко? Эксперт пояснил, что именно выпало в сибирском регионе вместо снега

Белый покров, появившийся в Иркутской области, оказался градом, а не первым снегом, как ошибочно сообщили некоторые СМИ. Об этом в своем телеграм-канале написал метеоролог Евгений Тишковец.

Метеоролог Евгений Тишковец опроверг сообщения о первом снеге в России. Он пояснил, что то, что журналисты приняли за снег в Иркутской области, на самом деле был обычный град. Осадки быстро растаяли, не образовав устойчивого снежного покрова.

По словам эксперта, в Якутии и на Чукотке по ночам бывают слабые заморозки, но до настоящей зимы еще далеко. Тишковец добавил, что на выходных она все же ненадолго придет на север и в центр Чукотки, где выпадет до 14 сантиметров снега. Для данных мест это обычное явление в конце лета.

Ранее на севере Сибири установили новый температурный рекорд.