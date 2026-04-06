Эксперт пояснил, почему зумеры массово выбирают вахту вместо офиса за месяц до месяца

В России неожиданно выросло поколение, которое не хочет сидеть в офисе с 9 до 18. Речь о зумерах: они массово выбирают вахту вместо стандартной пятидневки. HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с радио Sputnik объяснил , что это не прихоть, а холодный расчет. Зарплаты и условия в региональных офисах просто не выдерживают конкуренции с деньгами, которые платят на промыслах и стройках.

По его словам, плюсы в том, что дорогу компенсируют, дают бесплатное жилье, горячее питание и спецовку. А главное — длинные периоды отдыха: месяц работаешь, месяц отдыхаешь. Для двадцатилетнего парня это идеальная схема, чтобы быстро накопить. На вахте просто негде тратить деньги, поэтому почти все уходит в сбережения. Плюс низкий порог входа — берут практически всех без опыта. За год такой работы можно скопить на квартиру или машину, чего в офисе за провинциальную зарплату не сделаешь и за пять лет.

Эксперт подчеркнул, что при этом есть и обратная сторона, о которой новички часто не задумываются. Вахта — это не курорт. Рабочий день длится по 10-12 часов, и это физически и психически выматывает. Плюс длительная разлука с семьей и партнерами — отношения под таким прессингом выдерживают не все. Самое коварное — карьерный тупик. Большинство вахтовых позиций — это линейные рабочие профессии, а не высокоинтеллектуальный труд. Человек не развивает сложные компетенции, и чем дольше он задерживается на вахте, тем труднее ему потом переключиться на что-то другое.

По его мнению, для зумеров вахта — это краткосрочная стратегия, способ быстро поднять капитал, а не модель жизни на 5-10 лет. Они готовы пахать месяц, чтобы потом месяц жить на полную катушку. Но, если задержаться в этом графике надолго, можно заработать деньги и выгорание одновременно — и оказаться в ловушке, откуда выбраться на обычную работу будет уже сложно. Главный совет от эксперта: ехать, копить, но держать в голове план Б.

