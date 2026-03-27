Поколение потерянных: треть зумеров не может водить автомобиль без навигатора

Почти треть представителей поколения Z признаются, что не могут водить без навигатора даже по знакомым маршрутам, пишет издание Daily Mail.

Согласно опросу компании Carmoola, среди 2000 британцев, 28% водителей в возрасте 25–34 лет используют навигатор при каждой поездке. При этом каждый пятый включает его даже для коротких поездок — например, до супермаркета.

Исследование показало заметный разрыв между поколениями: среди водителей старше 45 лет только около 20% полагаются на навигацию постоянно, а 15% почти не используют ее вовсе. Если сигнал пропадает, 57% людей 55–64 лет ориентируются по знакам и местности, тогда как среди молодых таких лишь 44%.

Эксперты предупреждают: постоянная зависимость от навигаторов может влиять на работу мозга. Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что при самостоятельной навигации активируются зоны, отвечающие за память и принятие решений — гиппокамп и префронтальная кора.

Когда же человек просто следует указаниям навигатора, эти области почти не работают. «В таком случае мозг словно отключает интерес к окружающему пространству», — объяснил исследователь Хьюго Спирс.

Эксперты считают, что удобство технологий постепенно снижает способность ориентироваться без подсказок — особенно у молодых водителей, привыкших к постоянной цифровой поддержке.