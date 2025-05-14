Эксперт пояснил, зачем Россия взялась за возрождение стандартов русской кухни

Технолог общественного питания Екатерина Харциз в беседе с RuNews24.ru рассказала , зачем Минпромторг России совместно с рестораторами начал разработку единых стандартов русской кухни.

Эксперт напомнила, что ведомство создает рабочую группу, которая займется не только популяризацией национальных блюд, но и установит четкие критерии их приготовления. По ее мнению, это поможет сохранить аутентичность рецептов и повысит их узнаваемость за рубежом.

К тому же, как подчеркнула Харциз, русская кухня является культурным наследием. Стандартизация позволит сохранить классические технологии приготовления, познакомив иностранцев с правильным процессом.

Инициатива Минпромторга направлена не только на гастрономию, но и на экономику: развитие национальной кухни может стать драйвером для ресторанного бизнеса и туризма. Если стандарты будут приняты, рестораны по всей стране и за ее пределами смогут предлагать гостям блюда, приготовленные по единым правилам, — это повысит доверие к русской кухне как бренду.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае популяризируют национальную кухню.