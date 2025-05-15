Эксперт Пожарская назвала способы взять выгодно ипотеку молодому человеку без семьи и детей

Взять ипотеку в этом году является квестом на уровне фантастики в связи с довольно высокой рыночной и ключевой ставкой. По словам эксперта Александры Пожарской, взять ипотеку молодому человеку без семьи и детей не представляется возможным, тем не менее имеется ряд льготных программ. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что прежде всего следует оценить свои силы, поскольку из-за инфляции цена квадратного метра жилья разгонялась, а реально располагаемые доходы оставались на прежнем уровне. Если человек все же решился покупать себе жилье, то необходимо присмотреться к дальневосточной ипотеке, программе для IT-специалистов и сельского кредитования и к донорской льготной ипотеке. Последняя предполагает собой тот факт, что заемщики, у которых нет семьи и детей, оформляют квартиру совместно с семьей, подходящей под льготное кредитование жилья, на условиях предоставления доли в качестве созаемщиков. Однако этот вариант мало распространен из-за высоких рисков.

По мнению эксперта, в нашей стране ипотечный кредит «повзрослел»: если в 2020 году его чаще выдавали на 15-20 лет, а сегодня — на 20-30 лет.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже брать ипотечные кредиты.